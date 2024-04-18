Замглавы администрации Евпатории осудили за коррупцию на 11 лет

Приговор в отношении бывшего первого замглавы администрации Евпатории Кирилла Вавренюка, осужденного за коррупцию, вступит в силу. В качестве взятки он получил здание.

Экс-чиновника, курировавшего в администрации Евпатории департамент имущественных и земельных отношений, отдел архитектуры и градостроительства, а также комиссию по рассмотрению и пресечению самовольного строительства, задержали еще в 2020 году. Против него возбудили уголовное дело «Получение взятки должностным лицом в крупном размере».

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю установлено, что весной 2018 года должностное лицо получило через посредника взятку в виде объекта капитального строительства. Благодарность была передана за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и согласование его передачи в аренду без проведения торгов из земель, находящихся в пользовании муниципалитета», — сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В январе текущего года суд приговорил К.Вавренюка к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также его лишили права в течение шести лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Осужденный попытался обжаловать приговор, но Верховный суд Республики Крым оставил приговор без изменений. 17 апреля приговор суда вступил в законную силу.

К.Вавренюк работал в должности первого замглавы администрации Евпатории с 2017 по 2020 год. До этого он занимал должности помощника прокурора Железнодорожного района Симферополя, прокурора Евпатории, прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью регионального следственного управления Следственного комитета, а также управления надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Крыма.

Ранее экс-начальника имущественного департамента мэрии Евпатории Евгения Локаева в рамках расследования этого же уголовного дела осудили на пять лет колонии строгого режима.