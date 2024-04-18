В Саках «боролись» с холерой, а в Севастополе — с чумой

Санврачи, а также инфекционисты и эпидемиологи провели в Севастополе межведомственные тактико-специальные учения. Им нужно было согласованно действовать при «выявлении лица с признаками особо опасной инфекции».

«Были отработаны практические навыки проведения комплекса противоэпидемических (профилактических) мероприятий по санитарной охране территории Севастополя при выявлении лица с признаками особо опасной инфекции. Решение задачи учений решены, цели достигнуты. Результаты показали слаженность работы всех служб», — рассказали в Роспотребнадзоре по Крыму и Севастополе.

В тренировке приняли участие специалисты Роспотребнадзора, в том числе, сотрудники «Противочумной станции Республики Крым и Севастополя», МЧС, врачи инфекционной больницы, и первой, пятой и девятой горбольниц.

В Саках «боролись» с холерой

Тем временем в городе Саки прошли свои учения. Там сотрудники Роспотребнадзора по Евпатории и Сакскому району тренировались ликвидировать условный очаг холеры. К учениям привлекли врачей больниц, МЧС И МВД.

«По итогам учений проведена оценка теоретических и практических знаний медицинского персонала; оснащенности, доступности и правильности использования защитной одежды, укладок для забора материала для лабораторных исследований, оснащенность медикаментами; полнота и своевременность передачи информации согласно Схемы оповещения», — сообщили в пресс-службе.