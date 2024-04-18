Ученые-историки СевГУ составили хрестоматию из архивных документов

Хрестоматия «Архивные источники советской эпохи. 1917-1939 гг.» представляет собой сборник архивных материалов, охватывающих важный исторический период развития страны с 1917 по 1939 год. Об этом сообщается на страничке в соцсети «Севастополь – это СевГУ».

В написании хрестоматии приняли активное участие студенты-историки, обучающиеся в Институте общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета. Особо подчеркивается роль в подготовке издания исследователя российских архивов Павла Сувирова.

Как сообщается, речь идет о документальном отражении исторического периода, охватывающего две революции, Гражданскую войну, НЭП, индустриализацию, коллективизацию, культурную революцию, внутрипартийную борьбу и период политических репрессий.

Составителем книги является доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой «История России и Основы российской государственности» Сергей Данильченко.

По его словам, издание включает в себя письма советских партийных, государственных и общественных деятелей, хранящиеся в Российском государственном архиве социально-политической истории в виде рукописных и машинописных текстов, а также некоторые другие документы. В их числе – протоколы заседаний различных органов партийной и советской иерархии управления или статистические таблицы, которые наглядно и содержательно отражают многие аспекты становления и эволюции советского государства в указанный период, в том числе сельское хозяйство и промышленность, культуру и науку, политическую систему и международные отношения, кадровые назначения и перемещения, деятельность отечественной разведки и контрразведки.

Документы объединены в персональные фонды и расположены в хронологическом порядке. В начале каждого блока представлена биография исследуемой исторической личности.

В хрестоматии также содержится биографический словарь, в котором представлены биографии упомянутых авторов и получателей писем, за исключением некоторых лиц, чьи личности точно установить не удалось.

Хрестоматия предназначается для самостоятельного изучения истории России студентами-историками для их более полного осмысления первых двух десятилетий становления российской государственности.