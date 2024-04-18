Убил сожительницу ручкой ножа

Житель крымского села Красногорка ударил свою сожительницу рукоятью ножа в сердце. Женщина к врачу обращаться не стала, но умерла через несколько дней.

С «высокими» отношениями 49-летнего мужчины из села Красногорка и его сожительницы, с которой у них было два совместных ребенка, разбирался Ленинский районный суд Республики Крым. В судебном заседании было установлено, что 15 декабря прошлого года пьяный подсудимый поссорился с женщиной и нанес ей «один удар рукоятью кухонного ножа в область грудной клетки», а затем толкнул. Пострадавшая упала, но мужчина на этом не остановился и дважды сильно ударил снова в область сердца еще и ногой, сообщили в пресс-службе суда.

После чего сожители помирились и мужчина выкинул нож в печь. Несколько дней женщина жаловалась на боль и кашель, пила таблетки, однако к врачу обращаться не стала. 24 декабря, через девять дней после ссоры она уснула и не проснулась — умерла от закрытой травмы грудной клетки.

Уже на судебном заседании выявились и другие подробности. Оказалось, что такие отношения для пары стали нормой. В материалах дела имеются показания свидетелей, из которых следует, что сожитель однажды на почве ревности выдавил женщине глаза, после чего ей потребовалась операция. За данное преступление он не был осужден, поскольку они примирились.

«В 2021 году органы опеки забрали двоих детей этой пары за то, что они вели антисоциальный образ жизни, за детьми не смотрели, получали детские пособия и пропивали их», — рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Республики Крым.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью и раскаялся.

Суд квалифицировал действия подсудимого как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В итоге его приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.