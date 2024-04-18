Смета на ремонт набережной Приморского бульвара проходит экспертизу

— В ноябре был шторм и буквально в конце марта была такая же проблема. Там проваленные участки, подняло брусчатку. Опасные участки уже закрыли. Сейчас у нас проходит экспертизу смета. Потом мы подаем заявку на финансирование и уже после доведения лимитов, приступим к реализации этого проекта. Но там большая стоимость. На Архитектурном совете мы обсудили набережную в части визуализации. Надеюсь, что в течение года мы сможем реализовать проект, — сообщил в прямо эфире ЦУРа и.о.заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.

По его словам, во время ремонта будут усилены конструкции, потому что «за годы эксплуатации были повреждены элементы оснований». Плитку на набережной планируется убрать, а вместо нее уложить гранит.