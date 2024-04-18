Оперный театр продолжает цикл концертов
Севастопольский театр оперы и балета 21 мая откроет новый цикл концертов «Музыкальные истории». Выступления пройдут в Севастополе и Симферополе.
В первый вечер, 21 мая, на сцене Севастопольского центра культуры и искусств (СЦКИ) и затем, в Симферополе, 22 мая в концертном зале Симферопольского музучилища для зрителей выступят заслуженный артист России Александр Гиндин (фортепиано) и многократный лауреат Международного конкурса им. П.И. Чайковского Равиль Ислямов (скрипка), сообщили в пресс-службе Севастопольского государственного театра оперы и балета.
Следующие концерты состоятся 23 июня в Севастополе и 24 июня в Симферополе. К А.Гиндину и Р.Ислямову присоединится народный артист Республики Башкортостан Артур Назиуллин — один из самых востребованных кларнетистов России. Также в концертах будет задействован виолончелист Александр Рамм.
Прозвучит музыка Чайковского, Баха, Бетховена, Шумана, Паганини, Сен-Санса, Франка, Вебера, Пуленка, Цфасмана и др.
Следующий цикл концертов намечен на сентябрь.