Обсудили подготовку нацпроектов «Семья», «Кадры», «Молодежь России»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев — глава комиссии Госсовета по образованию провел заседание вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и помощником президента Игорем Левитиным. Обсуждались новые нацпроекты «Семья», «Кадры» и «Молодежь России», объемы финансирования, принципы и механизмы участия субъектов в их реализации.

Нацпроект «Образование» завершается в этом году. Ему на смену в 2025 году придут новые, направленые на дальнейшее развитие отрасли и повышение качества российского образования. Так, нацпроект «Семья» направлен на поддержку семей с детьми. В рамках нацпроекта «Кадры» планируется «создание тесного взаимодействия системы образования, в которую входят школы, колледжи и вузы, и реального сектора экономики». Например, работодатели будут участвовать в подготовке учебных планов в образовательных учреждениях и создавать производственные площадки для получения учениками практических навыков.

Новый нацпроект «Молодежь России» предлагает объединить все механизмы поддержки, которые предоставляются государством для молодежи, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

По поручению главы государства Правительство России до 30 апреля 2024 года должно разработать и представить в Администрацию Президента основные принципы подготовки новых нацпроектов и подходы к их финансированию. Предложения будут рассмотрены на совместном заседании Государственного Совета и Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.