Минэнерго поручило снизить стоимость догазификации до доступного уровня

Программа по проведению газа в индивидуальные дома не должна превращаться в формальность.

По информации Минэнерго, на середину апреля в России было подано более 1,65 млн заявок на догазификацию, заключено 1,17 млн договоров, исполнено до границ участков 935 тысяч договоров (80% от заключённых), подключено к газу более 554 тысяч домовладений.

Лидерами по предоставлению технической возможности по социальной догазификации домовладений стали Московская, Свердловская области и Краснодарский край. За время действия программы газификации уровень просрочки договоров сократился до 1%, а количество отклонённых заявок потребителей существенно снизилось.

В Минэнерго также особое обратили внимание на обращения граждан, среди которых диспропорция стоимости услуг по проведению газа в дома и неравномерное распределение помощи льготным категориям граждан в различных регионах.

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак поручил властям регионов и «Газпрому» проанализировать поступающие жалобы и устранить их причину, усилить информирование граждан о возможностях газификации и снизить стоимость комплексной услуги по проведению газа в дом до доступного для семей уровня.

«Необходим анализ стоимости подключения к газу домохозяйств в каждом регионе, чтобы в итоге добиться снижения стоимости комплексной услуги по проведению газа в дома. С этим надо разбираться. Программа газификации не должна превращаться в формальность»,– подчеркнул А.Новак.

В марте 2024 года на программу социальной газификации в России Правительство дополнительно выделило один миллиард рублей. Средства были направлены в 57 регионов. С их помощью участникам программы будут предоставлять субсидию на покупку оборудования и проведение работ по подключению их домов к газовым сетям. Поддержку в размере не менее 100 тысяч рублей обещали участникам СВО и членам их семей, ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным родителям, гражданам с невысокими доходами. Тогда же было принято решение о прокладывании сетей до границ участков домов в садоводческих товариществах, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов.

С начала реализации программы социальной газификации, апрель 2021 года, в Севастополе в список включено более 18 тысяч домовладений. Ее операторами определены ГУП «Севастопольгаз» и ПАО «Севастопольгаз». За три года ГУП в рамках этой программы подключил к газораспределительной сети 390 жилых домов.