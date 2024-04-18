Фонтаны в Севастополе запустят не раньше июня

ГБУ «Парки и скверы» ищут подрядчика на комплексное обслуживание городских фонтанов. Цена вопроса 35,6 миллионов рублей.

К летнему сезону необходимо капитально убрать, подготовить к работе, запустить, а затем законсервировать на зиму 19 городских фонтанов. Судя по техническому заданию, предполагается колоссальный объем работ.

Согласно контракту, исполнитель должен своевременно расконсервировать, регулярно санитарно обслуживать и содержать, обследовать электротехническое и электронное оборудование, а затем подготовить их к зимнему периоду.

Речь идет о фонтанах в парке Победы; в скверах «СВО», «Студенческий», «Каменный цветок» и «Французский дворик», «Жемчужина» — рядом с Гагаринской администрацией, «Центральный» на Приморском бульваре, фонтане у ДДЮТ, «Пешеходном» — в парке 60-летия СССР; «Чайка» — в детском парке имени М.Байды; фонтанах на площади Ушакова, на ул.Большая Морская; «Дуэт малый» в сквере в районе арки по ул.Генерала Мельника; «Орнамент» в сквере «Корабел»; «Парковый» в балаклавском парке на ул.Новикова; «Пешеходный малый» в Качинском сквере.

Пуско-наладочные работы будут проводиться поэтапно. Запуск фонтанов запланирован на июнь, а консервация на зиму начнется 1 декабря.

В Севастополе раньше была традиция запускать городские фонтаны к 1 мая. В Ялте из-за жаркой весны в этом году сезон фонтанов стартовал в марте, в Москве — с начала апреля. В Петербурге фонтаны включат 22 апреля, в Краснодаре — 26-го.

Интересен и зарубежный опыт. В Баку городские фонтаны работают зимой даже при небольших морозах. А зима в столице Азербайджана совсем не теплее, чем в Севастополе.