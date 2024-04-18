Еще один депутат заксобрания ушел на СВО

О своем решении он сообщил 18 апреля в соцсетях, поздравляя севастопольцев с 80-летием со Дня освобождения Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков.

«Сегодня, как и 80 лет назад, наш народ сражается с фашистами. Многие жители Балаклавы на фронте, вы это прекрасно знаете, ведь вместе с вами помогали им, собирали гуманитарную помощь и специальные средства, передавали их на фронт. Мы постоянно поддерживали наших ребят, сейчас я вместе с ними. Последние удары по Севастополю и заявления Западных «лидеров» о введении натовских войск стали финальной точкой», — говорит П.Харламов на видео, выложенном в соцсетях.

По словам депутата, он уже находится в зоне проведения СВО, но свои депутатские обязанности выполнять продолжит, в этом ему помогут помощники. На видео П.Харламов в полном военном обмундировании и с оружием, напоминающем российскую снайперскую винтовку DVL-10.

Надеемся, что ролик был записан заранее, и его автор знает, что «за ленточкой», а тем более снайперу, не следует пользоваться соцсетями. А серьезная экипировка депутата, говорит, что он уже там.

Коллега П.Харламова — депутат заксобрания Василий Зубенко ушел на СВО в октябре 2023 года.

П.Харламов победил на довыборах по округу №1 (Балаклава) и занял место в заксобрании Севастополя Татьяны Лобач, ушедшей в 2021 году в Госдуму.