День Всемирного наследия отметили субботником на 7-м бастионе

Международный день памятников и исторических мест, иначе говоря, День всемирного наследия, отмечаемый во всем мире 18 апреля, севастопольские общественники – Анатолий Туманов и Анатолий Пряшников — отметили уборкой территории у крепостной стены 7-го бастиона.

Поскольку в этом году 18 апреля пришлось на четверг, они назвали свою акцию не субботником, а четвергником, предварительно сообщив о своей инициативе в соцсети и позвав севастопольцев поддержать их.

А.Туманов говорит, что идея была встречена «на ура» и собрала на его страничке около полусотни «лайков» и примерно 900 просмотров. Однако при столь активном одобрении акции, на помощь инициаторам пришла только ... одна женщина.

Возможно, все дело в занятости на работе, а, может, в пассивности севастопольцев, которые в последнее время привыкли проявлять свою позицию чаще всего виртуально.

Впрочем, на энтузиазм активистов это никак не повлияло, они пришли на объект уборки с лопатами, мешками для мусора и другим необходимым для этого инвентарем.

Уже на месте навели порядок, собрали палки, ветки, мусор, целую гору использованных шприцов... Наиболее удивительной находкой А.Туманов назвал каменный фрагмент, который, судя по всему, некогда был частью крепостной стены 7-го бастиона, являющейся объектом культурного наследия регионального значения и теоретически охраняемый государством.

— В данный момент стена находится в аварийном состоянии, в значительной степени из-за масштабной стройки, которая ведется в непосредственной от нее близости. На объекте культурного наследия появились многочисленные проседания, трещины, проседания замковых камней и бойниц. Словом, аварийное состояние объекта очевидно, — рассказал А.Туманов.

Он также сообщил о намерении в очередной раз напомнить городским властям о необходимости всерьез заняться этим историческим объектом и не допустить его уничтожения.

Правда, по его словам, предыдущие напоминания ничем позитивным для стены не отозвались.

— Найденный камень мы сейчас отвезем в офис Севнаследия, с тем, чтобы он здесь не пропал. И еще потому, что в прошлый свой приход сюда мы обнаружили в верхней части стены большой камень, отделенный от кладки, из внутренней части бойницы. Я надеялся, что его вернут на место и укрепят, но сегодня оказалось, что камень попросту исчез, — высказал намерение А.Туманов.

Он считает, что раз в Севастополе до сих пор не создано специальных мастерских, где бы занимались реставрацией артефактов и контролировали бы их состояние, пусть хранят такие архитектурные элементы непосредственно у себя.

Справка: Международный день памятников и исторических мест (День всемирного наследия) установлен в 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) при ЮНЕСКО, с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Впервые, на межгосударственном уровне, день памятников и исторических мест отмечался 18 апреля 1984 года.

В рамках празднования Дня всемирного наследия проводятся конференции по вопросам сохранения и защиты культурного наследия, а также другие мероприятия. Некоторые музеи в этот день (также, как и в Международный день музеев можно осмотреть без покупки входного билета, бесплатно.