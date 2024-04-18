Библионочью будет работать «Сказочное бюро знакомств»

Для всех книголюбов и не только для них 20 апреля пройдёт общероссийская акция «Библионочь-2024».

В Севастополе работники библиотек придумали для своих читателей новые активности в этот день, вернее, ночь, точнее, вечер.

Центральная библиотека им.Л.Н.Толстого (ул.Ленина, 51) выбрала темой нынешней Библионочи фразу «Ай, да Пушкин!». События развернутся на девяти тематических площадках, которые будут работать с 18.00 до 22.00.

Так, в течение всего вечера на первом этаже библиотеки обещают организовать прием в «Сказочном бюро знакомств» и в пункте обмена «Копилка удачи».

Библиовечер для всей семьи

Библиотека-филиал № 2, что находится на улице Частника, 64, предлагают провести библиовечер для всей семьи.

К участию приглашают читательские семьи, для которых подготовлена разнообразная программа «на все возрасты». Она включит экскурсию по библиотеке, фотовыставку «Остановись, мгновение!» (яркие моменты из жизни библиотеки), костюмированное представление от читателей по мотивам классических произведений, выставку ватных игрушек и викторину «Угадай-Ка сказку!».

Еще одной составляющей вечера станут семейные выступления писателей и поэтов Литературного объединения им. А.Н. Озерова. Начало в 18.00, завершение – в 22.00.

Ахматовка собирает друзей

Библиотека-филиал № 9 им.А.Ахматовой, что на Вакуленчука, 9, приглашает друзей на семейные чтения.

Тем, кто решит посвятить субботний вечер библионочи, в библиотеке обещают литературно-музыкальное попурри «Счастье вашему дому!», семейный мастер-класс «Талантливы во всем!» (творческое занятие по изготовлению подарка родителям из подручных материало, музыкальное поздравление от читателей «Весна. Семья. Россия» и семейная викторина «Путешествуем по России» (о семейных традициях народов России).

И все это случится в период с 18.00 до 22.00.