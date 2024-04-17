Жестоко убил соседа из-за замечания

Пьяному жителю Массандры соседи сделали замечание из-за слишком громкого шума. Разъяренный мужчина ворвался к первому попавшемуся соседу в строительный вагончик, избил его, облил бензином и поджег.

Трагедия случилась поздним вечером 12 апреля. Кто-то из соседей сделал замечания 44-летнему нетрезвому жителю Массандры. Разозлившись, он выбрал в жертву первого попавшегося, им оказался 41–летний мужчина. Злоумышленник ворвался к соседу в строительный вагончик, стоявший на участке, избил его, облил помещение изнутри и верхнюю одежду хозяина горючей смесью и поджег, сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

Сосед получил ожоги и телесные повреждения, не совместимые с жизнью. А злоумышленник вернулся к себе домой, но вскоре был задержан сотрудниками полиции. Он уже признал свою вину и дал исчерпывающие показания. Сейчас мужчина заключен под стражу.

Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается.