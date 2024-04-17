Желающие идти в депутаты подают заявки на участие в праймериз

Идет прием заявок на предварительное голосование для желающих баллотироваться в депутаты Законодательного Собрания Севастополя от партии «Единая Россия». Уже подано 47 заявлений.

Показательно сдать документы 17 апреля в офис партии пришли председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев, его коллеги-депутаты Вячеслав Аксенов и Вячеслав Камзолов, а также нахимовский депутат Александр Брыжак.

— Я не первый раз участвую в предварительном голосовании и могу сказать, что это действительно очень эффективная процедура по определению кандидатов, — рассказал журналистам В.Немцев. По его мнению, предварительная процедура также позволяет избирателям заранее познакомиться с кандидатами и прийти на выборы уже подготовленными.

Действующий спикер городского парламента напомнил, что в этом году особое внимание уделяется участникам и ветеранам СВО. Им не нужно предоставлять видеоконтент, как другим участникам праймериз. А полученные ими голоса будут увеличены на 25%.

В.Камзолов сказал, что подал документы на праймериз, потому что решил продолжить работу в качестве депутата. Ответственность за судьбу Севастополя вместе с коллегой желает разделить и действующий депутат заксобрания В.Аксенов.

— Эту пятилетку я отвечал за избирательный округ №6 и сейчас хочу идти на выборы именно по этому округу, — объяснил В.Аксенов. Он считает, что большую часть наказов горожан выполнил.

Уже полсотни заявителей

«Севастопольская газета» ознакомилась со списком вероятных кандидатов в севастопольский парламент. Это люди разных возрастов, уровня образования и сферы деятельности.

Например, заявку зарегистрировал безработный отец пятерых детей Игорь Анисимов. Он родился в Москве, окончил Московский энергетический институт и Дальневосточную академию государственной службы при Президенте РФ. В 2017 году переехал в Севастополь. С начала СВО — автоволонтер — на личном автомобиле доставляет в подразделения и госпитали гуманитарную помощь.

Заявился и севастополец Александр Бондарчук. Выпускник Международного славянского университета сейчас работает президентом АНО «Международное творческое объединение участников фестивалей и конкурсов».

Проверить свои силы в политике решились начальница отдела ГУПС «УК Гагаринского района-2» Валерия Верова, самозанятый психолог Елена Вольская, педагог Гюзель Зарипова.

Подал заявление участник СВО Алексей Жучков — председатель исполкома Севастопольского отделения «Боевого братства», мобилизованный в октябре 2022 года. И его коллега по этой общественной организации — действующий депутат заксобрания Севастополя Василий Зубенко. Он с октября 2023 года участвует в СВО. В списке заявителей есть Герой России, кадровый офицер, танкист, отец двоих детей Роман Куликов, а также участник боевых действий в составе десантно-штурмового батальона 810-й бригады Константин Самошин. После огнестрельно-осколочного ранения, полученного в 2022 году, он проживает в Севастополе и помогает новым регионам гуманитарной помощью.

Более подробно узнать о кандидатах, заявившихся на севастопольский праймериз можно по ссылке pg.er.ru/candidates?region=92

Стать его участником может каждый, документы нужно подать до 25 апреля. Само предварительное голосование пройдет с 20 по 26 мая, а итоги подведут 29 мая.

Выборы депутатов Законодательного Собрания Севастополя состоятся 8 сентября 2024 года в единый день голосования. Сейчас в севастопольском парламенте из 24 депутатов 16 — члены фракции партии «Единая Россия».