Задержан пьяный автослесарь на угнанном авто

По устной договоренности 69-летний мужчина передал 21-летнему мастеру свою иномарку для ремонта. Но автослесарь, употребив алкоголь и осознав, что машина находится в его полном распоряжении, отправился кататься по городу.

Поездка длилась недолго: автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС ГИББДД УМВД России по Севастополю. При проверке документов выяснилось, что молодой человек за рулем не имеет права управления транспортными средствами и ранее уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. Кроме того, оказалось, что машина не его. Установив владельца, сотрудники ДПС связались с ним и сообщили об инциденте.

За управление автомобилем в состоянии опьянения не в первый раз и за угон без цели хищения автослесарю грозит пять лет лишения свободы.