За интимные фото обещал подарить «айфон»

Суд приговорил 30-летнего севастопольца к 13 годам колонии строгого режима за развращение девочек. С несовершеннолетними он знакомился в соцсетях и просил выслать их интимные фото, обещая подарить «айфон».

С 11-летней девочкой из Восточной Сибири осужденный познакомился в 2018 году в социальной сети «Вконтакте». Обсудив незначительные мелочи, мужчина сразу перешел к делу. За обещание подарить девочке дорогой телефон, он попросил у нее фотографии и видео интимного характера. Та согласилась и выслала всё, что попросил преступник. Конечно же, никакого подарка девочка не получила, сообщили в пресс-службе Гагаринского районного суда.

Далее педофил вошел во вкус: когда девочки присылали фотографии, он требовал еще, за отказ грозился слить компромат в интернет и родителям. Так, в 2020 году его жертвами стали две 15-летние жительницы Удмуртии и 11-летняя сибирячка.

«Запросы злоумышленника были весьма конкретными. Он объяснял девочкам, какие именно действия он хочет видеть на фото и видео, даже присылал им некоторые снимки «для образца». Дети требования выполняли, опасаясь распространения компрометирующей информации среди своих знакомых, и высылали всё больше интимных материалов», — рассказали в пресс-службе суда.

Полученные фотографии мужчина сохранял в своем телефоне, а потом рассылал другим школьницам.

Гагаринский районный суд Севастополя приговорил педофила к 13 годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строго режима. Он также лишен права администрировать веб-сайты и интернет-ресурсы на 10 лет. Кроме того, осужденному придется заплатить по 100 тысяч рублей каждой потерпевшей несовершеннолетней.