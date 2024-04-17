Воспитатель детсада «инвестировала» мошенникам два миллиона рублей

«Получив заманчивое предложение о получении дохода в ходе общения через мессенджер со злоумышленником, 43-летняя женщина поверила обещаниям незнакомца и, для «инвестирования проекта» в течение двух недель перевела на подконтрольные мошенникам счета более двух миллионов рублей. Осознав, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

В полиции возбудили уголовное дело и предупредили севастопольцев, что обещание сверхдоходов — это уловка мошенников. Преступники зачастую выдают себя за представителей легальных коммерческих организаций и могут даже перевести небольшую «заработанную» сумму для усыпления бдительности.