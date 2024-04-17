Учили управлять дронами детей и родителей

В Андреевке родители и дети соревновались в гонке дронов в рамках проекта «Технопредки». Перед этим участники прошли ускоренный курс обучения.

Проект «Технопредки» появился в 2020 году в Томской области, сейчас он включен в план Десятилетия науки и технологий и в нем участвуют 14 регионов. Главная его цель — сокращение технологического разрыва между поколениями. В Севастополе мероприятия в рамках этого проекта будут проходить с марта до ноября.

«Честно говоря, когда мне озвучили название проекта, я сам немного удивился: все же «предки» — сленговое слово. Но знаю точно, что многие дети в него вкладывают не грубость, а именно близость со старшими, возможность вести диалог на равных», — написал в Телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Мастер-классы, на которых семьи знакомятся с новыми технологиями, проводят команда мобильного технопарка «Кванториум» при поддержке департамента образования и науки.

В гонке дронов в Андреевке участвовали более сотни человек. Следующие на очереди — балаклавцы.