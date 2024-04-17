Синтезируют перспективные антимикробные субстанции

Ученые кафедры «Химия и химические технологии» Севастопольского госуниверситета синтезировали новые антимикробные фармацевтические субстанции на основе супрамолекулярных комплексов растительного сапонина солодки и фторхинолоновых антибиотиков второго и четвертого поколения.

«В последнее время отмечается устойчивость микроорганизмов к ряду антибиотиков. Поэтому поиск новых антимикробных препаратов является актуальной задачей современной фармацевтики. Фторхинолоновые антибиотики широко применяются в медицинской практике при инфекциях мочевых и дыхательных путей, уха, горла, носа, кожи, почек, при остеомиелите и перитоните», — рассказал руководитель исследования, доктор химических наук, профессор СевГУ Леонид Яковишин.

Исследование проводилось совместно с учеными Казанского национального исследовательского технологического университета, Казанского (Приволжского) федерального университета и Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова ФИЦ «Казанский научный центр РАН».

«Сотрудничество с казанскими коллегами мы начали еще в 2018 году. Недавно было завершено биологическое тестирование синтезированных нами субстанций. Оно показало, что некоторые из них сравнимы по антибактериальной активности с индивидуальными фторхинолоновыми антибиотиками или превосходят их в отношении ряда бактерий. Но наши субстанции содержат в два раза меньше антибиотиков. Это позволяет рассматривать их в качестве перспективных низкодозных антимикробных лекарств», — объяснил полученный результат Л.Яковишин.