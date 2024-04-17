Сакура цветет!

На Крымском полуострове наступила пора цветения сакуры. С недавних пор этот период у нас отмечают, словно в самой Японии, где любование деревьями в цвету — национальная традиция, праздник под названием Ханами.

Появилась она при японском императорском дворе и начиналась с цветения сливы умэ, которое наблюдали по всей стране. После сливы зацветала вишня-сакура и с годами ее цветение стало более значительным, чем цветение умэ.

Цветущие нежно-розовыми цветами деревья и в самом деле очень привлекательны. Пройти мимо и не сфотографировать их недолговечную красоту невозможно.

В уникальном японском саду «Шесть чувств», что на Южном берегу Крыма, как раз сейчас проходит фестивале цветения сакуры.

Но можно приобщиться к Ханами и на площади Пирогова в Севастополе, где высажены во время ремонта сквера сакуры год от года становятся все мощнее и чувствуют себя все увереннее.

Но, до японцев нашим созерцателям все-таки еще далеко. Например, там вполне привычно увидеть в скверах и парках, где цветет сакура, сидящих на ковриках людей, с закусками и напитками в компании друзей и близких, это помогает им еще больше насладиться красивым видом.

А по вечерам под и между деревьями специально развешивают бумажные фонарики, которые красиво подсвечивают деревья, создавая особую нежную атмосферу.

Слива или вишня?

На этот вопрос нет определенного ответа, но чаще всего под словом «сакура» подразумевают японскую вишню.

Правда, настоящая сакура — это не дерево, а всего лишь невысокий кустарник, который высаживают в саду в качестве декоративного украшения.

Но и так ли это важно, ведь «сакура» — это скорее образ, чем конкретное растение.

Красивая легенда

Говорят, эта японская легенда объясняет столь трепетное отношение японцев к сакуре. Так вот, в Японии могут рассказать, что цветы, которые распускаются ранней весной, — это судьбы детей.

Когда-то, очень давно, старшина деревни привел к правителю своих детей и показал ему рубцы на их спинах, которые появились из-за жестокого обращения княжеских слуг. Это был очень смелый поступок. Правитель наказал князя, а тот затаил обиду на старшину. Он увез семью смелого старшины высоко в горы и привязал их к вишне, после чего их забили до смерти. Говорят, с тех пор цветы у вишни в Японии имеют розовый оттенок. Это и есть ответ на вопрос «Сакура — это вишня или слива?»

У знающих эту легенду сорванные ветром лепестки с деревья сакуры вызывают грусть и печаль.