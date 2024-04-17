Пожарные соревновались в скоростном подъеме с Яшмового пляжа

В Севастополе 17 апреля прошли межрегиональные соревнования по скоростному подъему среди спасателей и пожарных субъектов РФ. Состязания посвятили 375-летию пожарной охраны России, Дню советской пожарной охраны в Севастополе, а также памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

При одной мысли о подъеме по легендарной лестнице с Яшмового пляжа становится не по себе. А тут речь идет о подъеме на скорость в полном пожарном снаряжении, да еще и с дыхательным аппаратом со сжатым воздухом. Общий вес снаряжения — около 22 кг, которые надо тащить на себе 600 метров, преодолевая 800 ступенек разной высоты!

Как рассказал перед началом соревнований заместитель начальника организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Севастополю подполковник внутренней службы Артем Корчак, в предложенном формате соревнования проводятся впервые, а среди участников — местные пожарные и волонтеры-спасатели и их коллеги из Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга, с Кубани. Соревнования сопровождает бригада скорой помощи и еще более 10 человек из Красного креста. Судейская коллегия составлена из сотрудников ГУ МЧС России по Севастополю, также приглашены представители команд- участников соревнований.

Оценивается время: кто быстрее пробежал, тот и победил.

— Смысл в том, чтобы расширить кругозор общения с коллегами из разных субъектов, помериться в силе, ловкости, выносливости, определить самых сильных духом и телом, — объяснил А.Корчак.

В пробном режиме состязания на Фиоленте проводились в 2022 году, тогда лучшее время подъема составило 5 минут и 3 секунды.

Оказывается, в России подобных соревнований проводится много, а в числе самых популярных — «Вертикальный вызов» в Санкт-Петербурге. Вот и теперь инициатором проведения соревнований стала Марина Засыпкина, которая привезла эту идею из Санкт-Петербурга.

— Я болею пожарной подготовкой. Теперь живу в Севастополе, и мне захотелось, чтобы у нас тоже что-то такое появилось, тем более, что здесь есть уникальная природная локация на Фиоленте. В зданиях бегают все, а Фиолент есть только у нас! — отреагировала на вопрос «Севастопольской газеты» М.Засыпкина.

Она и сама приняла участие в соревнованиях. И не только она, а еще трое девушек — профессиональных спортсменок, волонтеры и даже журналисты. Результаты фиксировали в личном и командном зачетах.

На чистом энтузиазме

Большинство экстремальных бегунов из Москвы и Санкт-Петербурга участвуют чисто из интереса и приехали, что называется, на чистом энтузиазме, их интерес — попробовать себя на нестандартной дистанции.

По словам А.Корчака, для Севастополя нынешние состязания — первый опыт, который следует воспринимать, как отборочный этап для представления нашего города в аналогичных чемпионатах.

Один, два, три, старт!

Стартуют участники с Яшмового пляжа, финиш — на предпоследней перед Свято-Георгиевским монастырем площадке.

Первого старта и первого финиша собравшиеся ожидают с нетерпением. Фото- и видеокамеры наготове. Появление первого финиширующего предваряет натужный звук дыхания через аппарат, доносящийся откуда-то снизу, еще за предпоследним поворотом.

— Давай, давай, ты почти дошел! — подбадривает первого финиширующего А.Корчак. Лишь тот ступает на площадку, объявляют его время: «8.45». После результаты сыплются один за другим: «8.35», «7.25», «7.20»... По-настоящему рекордное время показывает москвич Сергей Царев, у него «5.19»! Едва отдышавшись, он признается, что трасса оказалась в разы сложнее, чем привычные для него.

— Но в таком красивом месте я соревнуюсь впервые. Сравнить с тем, что было раньше, невозможно, — восхищен С.Царев.

За стартующей первой командой гостей на старт выходят севастопольские эмчээсники. Ребята идут откровенно хорошо, а лучший результат (6.169) показывает Никита Каминский. Он — заместитель начальника 4-й пожарно-спасательной части МЧС России по Севастополю. Молодец, Никита!

Собственно, молодцы все, кто сумел подняться, и те, кто пока не осилил дистанцию. Были и трогательные моменты, когда один из участников, догнав товарища на последнем повороте, не стал обгонять, а, наоборот, принялся подталкивать соперника вверх.

Начало положено, впереди новые старты, которые обязательно будут для сегодняшних и будущих участников.

Кстати, в следующий раз организаторы собираются пригласить и белорусов, а сами соревнования сделать традиционными для Севастополя, нашими, фирменными!

Общекомандные результаты: Севастополь занял третье место, Москва — второе. Победителями гонки стали участники из Санкт-Петербурга.