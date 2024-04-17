Нашли исполнителя роли Гераклида

В результате онлайн-кастинга члены жюри отдали предпочтение Тимуру Саркисяну. Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, победитель также примет участие в открытии выставки «Возвращение в Херсонес» и получит в подарок планшет.

Известно, что на кастинг прислали свои видеовизитки 19 юных севастопольцев, каждого из которых отличают своеобразие образа и актерская харизма. Выбор оказался непрост, вот почему члены жюри сразу договорились выставлять баллы номинантам по пяти критериям.

Максимальное количество баллов набрал Т.Саркисян, который теперь станет «официальным лицом» выставки «Возвращение в Херсонес», а также исполнителем главной роли в видеопроекте «Гераклид», съемки которого начнутся скоро.

Другие участники кастинга тоже не останутся без внимания организаторов, их обещают пригласить в другие творческие проекты музея-заповедника, где они смогут творчески проявить себя. К тому же аждому из ребят обещают подарить экземпляр книги «Возвращение в Херсонес» с автографом автора.

Торжественная презентация книги и открытие выставки «Возвращение в Херсонес» состоится в музее-заповеднике 18 мая.