Крупные промпредприятия в Крыму загружены на 100%

Крупные промышленные предприятия в Республике Крым, в том числе судостроительной отрасли, загружены заказами на 100%, сообщили ТАСС в министерстве промышленной политики региона.

Ранее в марте полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов сообщал ТАСС, что сейчас на полуострове реализуются больше 350 проектов в сфере туризма, спорта, санаторно-курортной деятельности, телекоммуникаций, транспорта, судостроения.

«В настоящее время на четырех крупнейших системообразующих промышленных предприятиях Республики Крым производственные мощности загружены на 100%», — говорится в ответе на запрос за подписью министра промполитики Анушавана Агаджаняна.

В перечне предприятий: судостроительный завод им.Бутомы в Керчи, Крымский содовый завод в Красноперекопске, завод «Фиолент» в Симферополе, выпускающий автоматизированные системы управления, фирма «СЭЛМА», производящая электросварочное оборудование, в том числе и для судостроения.

«Данные промышленные предприятия способны производить разнообразную судостроительную продукцию, в том числе строительство судов как гражданского, так и иного назначения», — говорится в ответе.

Промышленный потенциал

Промышленный комплекс республики, по информации министерства, является одним из ведущих секторов экономики, суммарно обеспечивающим более трети поступлений в консолидированный бюджет Республики Крым, формирующим порядка 16% структуры валовой добавленной стоимости республики и обеспечивающим занятостью около 63 тыс. человек.

По итогам работы за 2023 год индекс промышленного производства составил 97,4% по сравнению с показателем 2022 года. Данный результат связан со снижением показателя в добывающей промышленности, он составляет 64,3%.