Горхоз заплатит 70 тысяч за укус собаки

Департаменту городского хозяйства Севастополя придется выплатить деньги родителям девочки, которую укусила бродячая собака. Происшествие случилось еще в марте прошлого года на улице Лиговской в Казачьей бухте, но пес до сих пор бегает по микрорайону.

«Возле магазина продуктов питания на ул.Лиговской на 11-летнюю девочку напала бродячая собака и беспричинно укусила за руку. Девочке была оказана медицинская помощь. Для прохождения вакцинации после получения укушенной раны ребенок находился на стационарном лечении. Собака не отловлена и до настоящего времени появляется в этом же районе», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

О том, что горхоз до сих пор не принял меры по отлову, стало известно во время проверки Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры. Прокуроры изучали информацию из медучреждения по поводу нападения на людей стай бездомных псов.

В Севастополе обязанности по отлову бездомных животных возложены на ГБУ «Парки и скверы», а это подведомственное учреждение департамента городского хозяйства. Сейчас на исполнении судебных приставов находится решение суда по иску прокуратуры по обязательному отлову, лечению, вакцинации и стерилизации бездомных животных, для которых до сих пор не создан приют, сообщили в пресс-службе.

Иск прокуратуры о возмещении морального вреда в пользу пострадавшей девочки Ленинский районный суд удовлетворил. А прокуратура и дальше намерена защищать права несовершеннолетних, на которых нападают бродячие собаки.