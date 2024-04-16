Второй стол для вскрытия был не нужен

Недобросовестный подрядчик поставил стол для патологоанатомического вскрытия по завышенной цене. Деньги он требовал через суд от правительства Севастополя, но теперь ему придется забрать свой стол обратно.

Закупка стола для вскрытия состоялась в 2019 году. Заявку на поставку оборудования сделал «Медицинский информационно-аналитический центр». Представители коммерческой организации были уверены, что они выиграют аукцион и у них купят стол по весьма завышенной стоимости. Но неожиданно победила другой поставщик.

«Однако в июле 2020 года заказчик заключил еще один контракт по приобретению такого же оборудования с ранее запланированным поставщиком. Зная об отсутствии необходимости еще одной поставки, недобросовестный подрядчик выполнил ее и обратился в суд с требованием взыскать из бюджета города Севастополя 10 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Суд первой инстанции встал на сторону предпринимателей, но в дело вмешалась прокуратура. В итоге Двадцать первый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении иска.

«После этого прокуратура города направила в суд исковое заявление о признании контракта недействительным и возложении на коммерческую организацию обязанности вывезти невостребованное оборудование», — рассказали в пресс-службе.

Впрочем, теперь и коммерческую организацию, и ГБУ Севастополя «Медицинский информационно-аналитический центр» ожидает рассмотрение уже уголовного дела.