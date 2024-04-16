У двух автобусов на 5-м километре изменили схему посадки/высадки

Автобусные маршруты 12А и 120 ведут посадку пассажиров на платформе №5, на стороне рынка «Южный», а высадку — на платформе №12. Это сделано для дальнейшей бесшовной — удобной и бесплатной пересадки на троллейбус №12, сообщили в ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».