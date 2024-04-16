Поврежденные штормом набережные будут ремонтировать три года

В Крыму отремонтируют треть 69 берегоукрепительных сооружений, пострадавших во время шторма в ноябре прошлого года. На эти цели из федерального бюджета выделено 5,1 млрд рублей.

«По поручению президента Крыму выделено 5,1 млрд рублей на ремонт берегоукрепительных сооружений, разрушенных вследствие стихии в ноябре 2023 года. В целом эта программа рассчитана на три года. Также из республиканского бюджета выделено 3,2 млрд рублей на восстановление инфраструктурных и жилых объектов, поврежденных в результате ЧС», — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Телеграм-канале.

Всего капитальному ремонту и реконструкции подлежат 69 объектов, но в этом году на федеральные деньги отремонтируют 26. Из них 22 — в Ялте, еще четыре — в Алуште и в Николаевке. Кроме того, начаты берегоукрепительные работы в Судаке. На эти цели из республиканского бюджета выделено 60 млн рублей. Еще 7 млн рублей запланировано на восстановление побережья в Керчи.

Также из республиканского бюджета направят 280 млн рублей на укрепление дороги в селе Морском, которое относится к городскому округу Судака. Там уже в апреле начнется ремонт поврежденного участка набережной.

Глава Крыма на совещании в республиканском правительстве подчеркнул необходимость согласовать время проведения ремонтно-восстановительных работ с администрациями муниципальных округов, особенно в ночные часы.

«Подрядные организации уже определены, все без исключения заступают на объекты 15 апреля. Большинство задач мы к началу курортного сезона постараемся разрешить», — отметил С.Аксенов.