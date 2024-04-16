Парки оказались на «Перекрестке культур»

Главная цель проекта — создание туристско-рекреационного кластера для гостей и жителей города. «Перекресток культур» должен привлечь туристов в Севастополь.

В городком управлении туризма рассказали «Севастопольской газете», что это за проект, который выполняется в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя», что уже сделано, а что планируется сделать.

Запрос редакция сделала на основе новости из кабмина России, что расширен перечень объектов, которые построят в ближайшие пять лет за счет средств федерального бюджета по госпрограмме «Строительство». В этом списке есть пункт: «Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма «Перекресток культур». Севастополю на эти цели в 2024 году выделят более 210 млн рублей, в 2025 году — 18,6 млн рублей, в 2026-м — свыше 475 млн, а в 2027-м — почти 909 млн рублей.

«Реализация проекта направлена на развитие инфраструктуры, комфортной городской среды для жителей Севастополя и на привлечение потока туристов и отдыхающих и представляет собой комплексный, многоуровневый подход. Главным исполнителем по реализации проекта «Перекресток культур» в Севастополе является департамент капитального строительства города и его подведомственные организации», — объяснили в управлении туризма о главной задаче проекта.

Парк на мысе Хрустальный — тоже «перекресток»

Оказывается, в рамках «Перекрестка культур» делалась реконструкция парка имени Анны Ахматовой, благоустраивалась территория у Инкерманского монастыря и был разбит парк на Фиоленте возле монастыря Святого Георгия.

Сейчас работы в рамках проекта продолжаются, уточнили в управлении туризма. Ведется создание парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941-1942 гг.» на мысе Хрустальный и вторая очередь реконструкции парка Победы.

По первому объекту до ноября должен быть готов проект.

«В рамках Госпрограммы заключен государственный контракт на проектно-изыскательские работы между ГКУ ГС «Единая дирекция капитального строительства» и ООО «Метрополис». Срок окончания работ, согласно контракту — ноябрь 2024 год», — сообщили в управлении.

Второй этап реконструкции парка Победы ведет АО «Севастопольстройпроект».

«В настоящее время проектная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и по достоверности определения сметной стоимости строительства. Завершение строительно-монтажных работ запланировано в декабре 2025 года», — ответили на запрос «Севастопольской газеты» в управлении туризма.