На Мангупе археологи нашли курганы неизвестной культуры

Археологи Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского летом будут устанавливать принадлежность захоронений IV–V веков н. э., найденных в группе курганов в горном Крыму, сообщил журналистам и.о.декана исторического факультета вуза Валерий Науменко.

«Этот год станет для Мангупской экспедиции во многом рубежным. Мы будем вести работы на новых крупных объектах и на новых участках археологических памятников. <...> Открыта курганная группа погребений IV–V веков н. э., что совершенно нехарактерно для горного Крыма этого периода», — сообщил В.Науменко ТАСС.

По его словам, группа из шести курганных насыпей была обнаружена на могильнике Алмалык-Дере в окрестностях средневекового городища на плато Мангуп в Бахчисарайском районе.

«Это ранняя группа погребальных памятников на этом могильнике. Это была явно пришлая группа населения, а вот откуда она — непонятно, потому что в синхронных памятниках крымского полуострова, горного Крыма и других регионах таких объектов нет. Нам важно установить докрепостную историю Мангупа», — сообщил ученый.

Возможно, что захоронения могли принадлежать выходцам из Подонья или с Кавказа, «дискуссии на этот счет ведутся в научной среде».

Православное княжество

Православное княжество Феодоро, или Мангупское княжество возникло в середине XIV века и занимало практически всю юго-западную часть Крымского полуострова. Столица находилась на изолированном плато Мангуп на территории нынешнего Бахчисарайского района.

Княжество насчитывало около 200 тысяч человек населения, в основном исповедующего православие. Мангуп пал в 1475 году после пятимесячной осады почти 70-тысячным войском Османской империи.