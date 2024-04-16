На фотографиях — герои спецоперации

— Глазами фотокорреспондентов мы можем увидеть не только войну, но и элементы мирной жизни — например, песни под гитару. Фотокорреспонденты часто выезжают в командировки «за ленточку». Мы выбрали наиболее интересные фотографии, — рассказала шеф-редактор радио «Спутник в Крыму» Светлана Калинина.

Фотовыставка «Герои спецоперации» — совместный проект правительства Севастополя и медиагруппы «Россия сегодня». На ней представлено 20 кадров, на которых запечатлена работа артиллерии, моменты уничтожения техники ВСУ, фотопортретов бойцов.

— В июне 2022 года у меня была первая командировка. Здесь представлены работы с Херсонской и Запорожской областей. «За ленточкой» было много интересных знакомств. Здесь таких людей я бы не встретил. Люди там проще, откровенней, у них другие требования от жизни. После 25 командировки я перестал считать, сколько сделано фотографий — тысячи. Сейчас немного командировок стало меньше, — рассказал фотокорреспондент информационного агентства «РИА Новости Крым» Д.Макеев.

По словам военкора, самая главная цель выставки, чтобы люди увидели, что происходит в зоне СВО. Ведь многие не понимают, что происходит на линии фронта, что такое война. И важно поэтому задокументировать происходящее, сохранить фотографии как свидетельство войны.

— Но фотографии не могут передать запахи: как после потопа в Алешках с одной стороны пахнет тухлой водой, с другой — запах горящего леса. Не передает звуки. Когда приехали в Алешки еще до потопа, город был просто городом. Где-то рядом шла война, а там на улицах — мамы с колясками, пенсионеры на лавочках, люди возвращаются с работы. И вот мы снова приехали через полтора месяца и увидели, что город очень сильно разрушен, а из звуков — редкий лай собак. И неожиданно пенсионеры бьют доминошками по столу, а в разрушенном панельном доме осталась какая-то женщина, и из отверстия от снаряда слышен звук посуды и кашель. И все — больше ничего, гнетущая тишина. Как говорится, птицы не поют и деревья не растут, — вспоминает Д.Макеев.

Фотоэкспозиция «Герои спецоперации» открыта до конца апреля на территории между Дворцом детского и юношеского творчества и зданием Института биологии южных морей.

— С выставкой мы посещали разные города — были в Керчи, Симферополе, Судаке. В Севастополе мы впервые. Выставка живая, динамичная, появляются новые кадры, она меняется и обновляется, — сообщила С.Калинина.