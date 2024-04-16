Медработников не хватает по всей России

Дефицит врачей и медсестер в стране составляет 30 тысяч человек. Такие цифры озвучил председатель Правительства Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом об итогах работы в 2023 году, в Государственной Думе.

Проблема настолько острая, что стала темой обсуждения номер один. Вопрос о качестве подготовки медицинских кадров также поднял председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что за последнее время в большом количестве вузов, в том числе в педагогических университетах, которые стали таковыми после преобразования из институтов, открываются медицинские факультеты. Но качество подготовки медицинских работников в таких учебных заведениях сомнительно.

«Сейчас у нас, с одной стороны, не хватает врачей: за прошлый год было недостаточно около 30 тысяч специалистов, а с другой, у нас есть много университетов — 163, — где готовят медицинских специалистов. 46 из них находятся в подчинении Минздрава и долгое время выпускают врачей. В 117 из них открыли недавно медицинские факультеты, и они находятся в подчинении Минобрнауки», — написал в своем Телеграм-канале В.Володин.

Речь идет о новых медицинских факультетах, которые созданы в университетах без научных школ, опытных профессоров, хорошо оборудованных анатомических залов, лабораторий и своей клинической базы. Кроме этого медицинские факультеты стали появляться в небольших городах-райцентрах, где нет квалифицированных преподавателей, что безусловно может негативно сказаться на подготовке будущих врачей.

«Это неприемлемо в этой профессии, когда жизнь человека зависит от квалификации специалиста», — считает спикер Госдумы.

Он также напомнил, что решения об открытии медицинских факультетов в вузе принимают учредитель — Минобрнауки — и Рособрнадзор, а за качество здравоохранения отвечает Минздрав, который исключен из процесса принятия решений по этому вопросу. И именно Минздрав должен устанавливал стандарты и требования к обучению медицинских кадров, что в дальнейшем должно положительно сказаться на уровне подготовки будущих врачей и на качестве здравоохранения.

СевГУ просит грант на обучение медиков-целевиков

В Севастополе потребность в специалистах в медицинских организациях департамента здравоохранения города на 11 марта 2024 года — 427,5 человека.

Попытки решить проблему дефицита кадров деньгами желаемых результатов пока не приносят: ни большие подъемные, ни оплата жилья, ни доплаты не удерживают медиков на рабочих местах в государственных больницах. Кадры утекают, а уровень квалификации привлеченных из других регионов специалистов часто вызывает недоверие.

Один из способов преодоления дефицита — подготовка собственных медицинских кадров по целевым направлениям, но на это нужно финансирование.

На пленарном заседании Законодательного собрания Севастополя 5 апреля ректор СевГУ Владимир Нечаев доложил депутатам, что в прошлом году в университете был открыт институт фундаментальной медицины и здоровьесбережения. На сегодняшний день в нем обучается 191 студент. Из них 50 человек проходят обучение по целевым договорам от департамента здравоохранения.

Ректор в очередной раз попросил правительство Севастополя и депутатский корпус помочь поступить в институт на медицинские специальности еще 50 целевикам. На это по его подсчетам необходимо примерно пять миллионов рублей.