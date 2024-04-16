Курс севастополеведения включат в школьную программу с пятого класса

С нового 2025 учебного года исторический курс «севастополеведение» станет обязательным для изучения в средних школах Севастополя с пятого класса.

Как сообщил заместитель губернатора Севастополя Игорь Михеев, на разработку учебных пособий уже выделены средства из федерального бюджета.

По его словам, учебное пособие «севастополеведение» вошло в федеральный перечень учебников и одобрено на высоком уровне, как пример образцового преподавания истории родного края. Аналогичные пособия, содержащие региональную компоненту, по его информации, уже издаются в 30 регионах.

С сентября 2022 года «севастополеведение» было включено в школьную программу и стало обязательным для учеников 8-х и 9-х классов, для остальных школьников этот предмет преподавали в качестве «внеурочки». Теперь предмет станет обязательным, начиная с пятого класса.

«На последующих этапах у нас будет как минимум с 5 по 9 классы «севастополеведение» преподаваться, а возможно, с 5 по 11 классы – этот вопрос еще будет обсуждаться», – уточнил Михеев.

По его сведениям, Министерство просвещения планирует выделить гранты на подготовку учебников по региональной истории для субъектов уже этой осенью, и Севастополь тоже рассчитывает на такую господдержку. По предположению чиновника, федеральные средства на подготовку учебников начнут поступать уже через два-три месяцев, что позволит подготовить и издать учебники к началу 2025 года. Важным элементом такой работы станет также синхронизация курса севастополеведения с курсом «истории».

Напомним, что курс севастополеведения начали преподавать в школах Севастополя с конца 90-х годов, но в формате внеурочных занятий. Изначально предмет школьники изучали предмет по книгам «На Черноморском перекрестке» и «Потомству в пример», авторами последней являются Екатерина Алтабаева и Владимир Коваленко.