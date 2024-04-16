Крупный логистический центр откроют под Симферополем

Логистический центр площадью 77 тысяч кв.м планируется открыть в этом году в Симферопольском районе вблизи федеральной трассы «Таврида», сообщили ТАСС в Министерстве промышленной политики региона.

В Республике Крым неоднократно наблюдалось завышение цен на продукты питания. Выход власти видят в строительстве крупных логистических центров, благодаря которым товаров станет больше, а цены стабилизируются.

«В 2024 году планируется открытие логистического комплекса класса «А» в с.Трудовом Симферопольского района в непосредственной близости от трассы «Таврида». Его площадь составит 77 тыс.кв.м», — говорится в ответе на запрос за подписью министра промышленной политики Анушавана Агаджаняна. Отмечается, что комплекс рассчитан на хранение продукции с использованием более чем 125 тысяч паллето-мест на 1,2 млн единиц продукции штучного хранения с применением мультитемпературного режима.

В с.Укромном Симферопольского района ведется строительство нового оптового розничного рынка площадью 17,5 га, который планируют ввести до конца 2024 года. В селе Чистеньком Симферопольского района в 2025 году планируется сдать оптово-распределительный центр площадью 59 тысяч кв.м.

«Новые объекты позволят создать современные мощности для хранения продовольственной и непродовольственной продукции на территории Республики Крым, создать дополнительные рабочие места, а для ретейла — расширить ассортимент в торговых точках, снизить логистическую себестоимость что повлияет на цену товара на полках магазинов», — говорится в ответе.

В феврале 2024 года глава республики Сергей Аксенов сообщал, что анализ торговых сетей Крыма показал завышение цен на ряд социально значимых товаров до 90% надбавочной стоимости. 12 марта 2024 года между Советом министров Республики Крым и производителями продовольственных товаров, субъектами системы оптовой и розничной торговли было подписано соглашение о снижении цен до 30%.