Дом с эркерами на Гоголя, 8 обещают доделать в начале июля

В настоящее время здание получило статус объекта культурного наследия, после чего его фасад и кровлю решили капитально отремонтировать и отреставрировать. Изначально работы нужно было завершить до конца 2023 года, однако процесс затянулся, и теперь сдачу объекта перенесли на начало июля. Как рассказал генеральный директор ООО «Промальп Эдельвейс» Дмитрий Яковенко, после начала работ выявились детали, которые потребовали поменять планы. Впрочем, снять леса обещают уже после 20 мая, говорят, что 90% работ уже сделаны, остались недоделки.

Эркеры и балюстрады

Основные работы пришлись на лицевой фасад здания — со стороны улицы Гоголя. Этот фасад выполнен из инкерманского камня с элементами оштукатуривания. Дворовой фасад комбинированный: большая его часть оштукатурена, а цоколь сложен из камня. По словам прораба ООО «Промальп Эдельвейс» Всеволода Шарова, при расчистке цоколя выяснилось, что сложен он буквально из того, что было под рукой.

Вообще, архитектурно дом весьма интересен: на кровле — большая балюстрада, стены третьего этажа украшают четыре эркера, тоже с балюстрадами, на втором этаже — кованые ограждения.

В целом работа на объекта оказалась многоэтапной, со своими сложностями и нюансами. Строители начали с расчистки фасада — ручной и химической. Последняя включили обработку специальными растворами, а затем камнеукрепляющими составами. Сложности в производстве работ добавляли стесненные условия, а также тот факт, что работы проводятся без отселения жильцов, что называется, по живому.

Возвращают красоту

В.Шаров рассказал, что балюстрада на кровле здания была почти полностью утрачена, а то, что осталось, пребывало в аварийном состоянии. Тумбы балюстрады, кроме фронтонных, имели большой крен в сторону здания, балясины отсутствовали почти совсем, тетива и перила оказались разрушены. Для понимания, как это выглядело до ремонта, прораб показывает на балюстраду на соседнем здании.

— Нашим рабочим пришлось все воссоздавать, практически вручную затаскивая все наверх, подгонять каждый камушек, подтачивать его, устанавливать, крепить. Словом, кропотливая и долгая работа, — поделился прораб.

Балюстраду одного из эркеров пришлось восстанавливать «с нуля» — один из владельцев квартиры когда-то самостоятельно ее «восстановил», теперь же новодел пришлось полностью снести и воссоздать колоннаду в ее историческом виде.

Отдельная история — боковая терраса, которую сам владелец квартиры после начала ремонта вызвался демонтировать и сделал это. После плиту укрепили и заново залили бетоном, а скоро приступят к восстановлению эркера с балюстрадой.

Впрочем, договориться с владельцами квартир о демонтаже «неродных» для дома конструкций и элементов удается не всегда, вот почему отдельные застекленные да еще серьезно расширенные по периметру балконы, причем с пластиковым сайдингом, так и останутся нетронутыми. Но балконные плиты строители укрепили и привели к эстетическому виду.

Особенностью фасада дома является и большое количество декоративных элементов. Те, что утрачены, заказывали и по лекалам изготавливаются заново, после чего монтировали по месту. Отдельные, вновь изготовленные архитектурные элементы, вместе с их прототипами можно увидеть прямо на стройплощадке: вот те, что были демонтированы, а рядом изготовленные заново, процесс продолжается.

Есть на доме и лепнина: гипсовые розетки на потолках эркеров, а также гипсовые медальоны, которые также пришлось восстанавливать полностью.

— Сейчас полностью изготовлены идентичные исторические входные двери, которые установят после завершения всех каменных и штукатурных работ, — дополнил сказанное директор Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя Дмитрий Шпагин.

По его словам, в прошлом году также были начаты работы по расчистке чердачного помещения, в текущем году планируется отремонтировать кровлю.

Еще одна деталь — благоустройство придомовой территории. Д.Шпагин согласился, что благоустраивать надо, но решение по этому вопросу будет приниматься отдельно.

По его словам, стоимость объекта на сегодня составляет 50 миллионов рублей, источник финансирования — взносы жителей города на капитальный ремонт.