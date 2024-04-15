В Крыму запретили нанимать мигрантов в 35 сферах деятельности

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о запрете в 2024 году на прием на работу мигрантов по 35 видам экономической деятельности, говорится в тексте указа главы региона, опубликованном 15 апреля на портале правительства республики.

«Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Крым, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности в соответствии с Перечнем отдельных видов экономической деятельности», — цитирует текст указа ТАСС.

В перечне 35 видов экономической деятельности, среди которых растениеводство и животноводство, производство пищевых продуктов и напитков, обеспечение электроэнергией, газом и паром, забор, очистка и распределение воды, сбор, обработка и утилизация отходов, обработка вторсырья, торговля оптовая и розничная кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, образование и культура и др.

В своем телеграм-канале С.Аксенов пояснил, что считает бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории республики и страны в целом недопустимым. «Трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России», — отметил глава региона.

Он сообщил, что власти Крыма планируют до 1 мая подготовить законодательные инициативы об ужесточении мер воздействия и ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение порядка пребывания и последующего выдворения иностранцев, нарушивших российские законы.

По его словам, на сегодняшний день в Крыму правоохранителями выявлено более 500 человек, которые нарушили миграционное законодательство. Из них порядка ста — незаконно работали.