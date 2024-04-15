Цены на обслуживание газового оборудования очень завышены

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости пересмотра цен на обслуживание газового оборудования в жилых домах в связи со значительным удорожанием этих услуг в ряде регионов.

«Вчера на заседании Государственной Думы рассматривали вопрос необоснованного роста цен на обслуживание газового оборудования. Ситуация возникла с начала этого года, когда были введены новые методические рекомендации, разработанные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства», — написал В.Володин в своем Телеграм-канале.

Формула расчета платы за услуги оказалась по своей сути «резиновой», то есть включающей в себя все возможные расходы обслуживающей организации: зарплату персонала, налоги, амортизацию, аренду помещений, траты на канцелярские принадлежности, командировочные, служебные и даже представительские расходы. Такая методика позволила завышать стоимость оказываемых услуг. Это привело к злоупотреблениям отдельных компаний в целом ряде регионов, считает спикер Госдумы.

«Ежемесячная стоимость технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования выросла в 1,5–3,3 раза, а стоимость обслуживания внутридомового — до 2,3 раза. Есть случаи, когда в рамках одного субъекта РФ цены на услуги у одной компании в два раза выше, чем у другой. В итоге страдают люди», — добавил В.Володин.

Он подчеркнул, что депутаты Госдумы обратились к министру строительства и ЖКХ с просьбой разобраться: почему методические рекомендации привели к такому росту цен на обслуживание газового оборудования.