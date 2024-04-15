Строители против археологов

Уже не впервые в Севастополе новое строительство вступает в противоречие с археологией. На этот раз строители, следуя графику работ и установленным контрактом срокам, у самых стен Нового Херсонеса (вдоль улицы Древней) начали было прокладывать траншею под сети канализации через совсем недавно обнаруженные погребения 2 века н.э., признанные специалистами уникальными по степени сохранности и значению найденных артефактов.

Свидетелем производимых работ оказался севастопольский историк Степан Самошин, он-то и забил тревогу, написав об этом в соцсетях. Еще бы — столь грубое разрушение артефактов грозит явным и непростительным уничтожением того, что еще толком не изучено. На объекте работала тяжелая техника, что привело к «частичному разрушению объекта археологического наследия». Археологам пришлось буквально дежурить у раскопа, чтобы не допустить его засыпку.

С.Самошин назвал происходящее вандализмом, сославшись на уже составленный акт, который, по его словам, лежит в Севнаследии. Он призвал ответственных лиц приостановить строительные работы и дать возможность археологам завершить их исследования, чтобы сохранить часть древнейшей истории города.

По его данным, археологи и прежде знали о наличии в районе улицы Древней некрополя эллинистического и римского периода, поэтому ими изначально прогнозировалось наличие артефактов в этом месте. В начале февраля ООО «Деметра», взявшее на себя прокладку канализации по улице Древней, заключило контракт с Институтом археологии Крыма на проведение раскопок. Результатом стали найденные площадка для кремации, саркофаг, гончарная печь, урны для погребения останков, различные предметы, связанные с сопровождением захоронений.

Однако уже 10 апреля выяснилось, что строители начали безжалостно разбивать гидромолотом древнюю кладку, игнорируя просьбы археологов приостановить работы.

Поручено разобраться

Сообщение историка вызвало широкий резонанс, жители города возмущены бездушным отношением к истории города, коммерциализацией происходящего, равнодушием чиновников и руководства музея-заповедника «Херсонес Таврический» к происходящему.

На пост С.Самошина отреагировал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В своем аккаунте в соцсети он сообщил, что поручил разобраться в ситуации своему заместителю Павлу Иено и главе Севнаследия Ирине Масликовой. При этом он напомнил об необходимости производства строительных работ на данной территории только при археологическом сопровождении.

Глава города признал недопустимость подобных действий, распорядился оценить нанесенный урон, пообещал принять соответствующие меры.

По заявлению губернатора, по распоряжению Севнаследия сейчас строительные работы локально приостановлены, до завершения исследований.