Среда для проживания стала еще комфортней

По итогам 2023 года Севастополь вновь улучшил свои позиции в рейтинге городов, благоприятных для проживания. Индекс качества городской среды составил 203 балла из 360 возможных.

В список благоприятных для проживания городов Севастополь впервые вошел в 2021 году, набрав 186 баллов. В 2022 году количество баллов выросло до 195, а сейчас прибавилось еще восемь.

Городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов.

Рейтинг «Индекс качества городской среды» за 2023 год опубликовал Минстрой РФ. Больше всех баллов традиционно у Москвы — 304, у Санкт-Петербруга -270, а также у городов Ленинградской и Московской областей. Например, у города Кудрово Ленинградской области 272 балла, Люберцы (Московская область) получили 255 баллов, а Химки и Мытищи (Московская область) по 251 баллу. Хорошо живется в Зеленоградске (Калининградская область) — 259 баллов, и в Суздале — 255 балла.

Рядом с Севастополем по качеству городской среды в рейтинге разместились Челябинск (202), Волгодонск (203), Пенза (205), Саранск (204) и Махачкала (205).

В Крыму самые комфортные для проживания — это Алупка (246), Ялта (230) и Алушта (229). Хорошие показатели у Армянска (211) и Сак (207). Чуть меньше у Евпатории (196), Феодосии (191) Бахчисарая (194) и Керчи (193).

Симферополь получил всего 180 баллов и не вошел в список городов с благоприятной средой. У Старого Крыма и вовсе 156 баллов.

Как рассчитывается индекс

Индекс качества городской среды рассчитывается ежегодно Минстроем на основании данных от субъектов Российской Федерации, МВД, Минкультуры, Роспотребнадзора, Росстата, портала «Дом.РФ». Во внимание принимается 36 пунктов: безопасность, комфортность, эффективность управления, экологичность, современность и актуальность, идентичность и современность среды.

Рейтинг рассчитывается для 1117 российских городов. Исследование показало, что число населенных пунктов с благоприятной средой в стране составило 603 — это 54%.