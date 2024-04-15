Севнаследие не согласовало госэксперизу по строительству домов на ул.Шостака

Севнаследие не согласилось с выводами государственной историко-культурной экспертизы, констатирующей отсутствие археологического культурного слоя в районах предполагаемой индивидуальной жилой застройки на ул.Шостака. Речь идет о госэкспертизе, подготовленной экспертом Ю.П.Зайцевым, и утверждающей, что археологического культурного слоя на Девичьей горе в Карантинной балке нет и сохранять там нечего.

В сводках предложений на заключение госэкспертизы Севнаследием отмечено, что в процессе работы произведен неполный сбор историографических сведений. В документе отсутствуют сведения об объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия, а именно склепов, раскопки 1890 и 1905 годов. Кроме того, управлению охраны объектов культурного наследия Севастополя объем проведенных археологических полевых работ на достопримечательном месте показался не достаточным. На основании этого, Севнаследие с выводами ГИКЭ не согласилось.

Ранее «Севастопольская газета» сообщала, что подготовивший экспертизу Ю.Зайцев, сделал вывод, что «Некрополь у Карантинной бухты», «Монастырь Богоматери Влахернской», «Храм на Девичьей горе», «Участок некрополя Херсонеса Таврического с двумя склепами первых вв.н.э.», «Древняя дорога к Херсонесу с остатками производственных мастерских», «Командный пункт заместителя командующего Севастопольским оборонительным районом командующего Приморской армией и командира береговой обороны главной базы Черноморского флота» расположены достаточно далеко от предполагаемой индивидуальной жилищной застройки и сохранности объектов культурного наследия ничего не угрожает.

Справка

На территории Карантинной балки располагался участок позднеантичного Херсонесского некрополя: место погребения первых херсонесских христиан, пострадавших во время репрессий 4 века. Здесь было открыто семь из 12 раннехристианских расписных склепов. Их живопись и архитектура указывают на особое отношение к погребенным. Возможно, они были священниками или местными святыми.