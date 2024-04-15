Привезли из Санкт-Петербурга 10 медалей

Учащиеся Малой Академии наук (МАН) г.Севастополя успешно выступили на Открытой юношеской научно-практической конференции «Будущее сильной России – в высоких технологиях», их научные работы получили высокие оценки жюри и были отмечены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.

Как рассказал «Севастопольской газете» директор МАН в г.Севастополе Сергей Пасеин, конференция проходила с 10 по 12 апреля и собрала 210 участников, которые защищали свои исследовательские работы и проекты в 12 секциях.

Перед тем ребята проводили исследования по химии, биологии, истории, физике, программированию, робототехнике.

В итоге три работы получили золотые медали, их авторы – одиннадцатиклассник (Севастопольская гимназия №1) Матвей Григорьев, ученик 10-го класса лицея-предуниверсария Дмитрий Наконечный и девятиклассник гимназии №1 Игорь Николаевский.

Серебряных наград у севастопольской команды две, ими отмечены работы Андрея Минаева (ученик 11-го класса, Севастопольская гимназия №1), Даниил Болдырев (10 класс, лицей-предуниверсарий).

В активе севастопольцев также пять бронзовых медалей, их получили десятиклассница лицея-предуниверсария Анастасия Онникова, девятиклассник Никита Аксютин (школа №48), ученица 11 класса лицея-предуниверсария Милена Кливцова, десятиклассник из школы №58 Владимир Сенчук и еще один десятиклассник из школы №43 Максим Коптелов.

Особое внимание гостей конференции привлекла работа Д.Наконечного, который прямо на форуме получил личное приглашение от генерального директора – генерального конструктора предприятия «НПП Радар ММС» Георгия Анцева поучаствовать в одном из проектов компании в сфере искусственного интеллекта.

Д.Наконечный также был награжден спецпризом от Сбербанка, причем прямо во время проводимого в рамках форума мастер-класса. Севастополец так активно участвовал в дискуссии, что разработчик обсуждаемого проекта поинтересовался содержанием его работы, а когда тот кратно изложил смысл и результат проделанных им исследований, отреагировал фразой: Круто! Мое уважение!».