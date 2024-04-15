Под Белогорском археологи изучат крупный город поздних скифов

Археологи музея-заповедника «Неаполь Скифский» летом приступят к дальнейшим раскопкам в мало исследованном регионе горного массива Кубалач в Белогорском районе Крыма, сообщила ТАСС заместитель директора музея-заповедника Ирина Шкрибляк.

В горном массиве Кубалач археологи выявили за последние пять лет около 10 малых и крупных поселений поздних скифов, которые предстоит исследовать. Не исключено, что раскопки поселений могут кардинально изменить представления о скифском и позднескифском периоде истории полуострова.

«Благодаря поддержке Российского научного фонда в сотрудничестве с Институтом археологии Крыма РАН будем исследовать новые археологические памятники Кубалача. Один из них расположен в северо-западной части горного массива. Это крупный город с прилегающим поселением, общая его площадь больше Неаполя Скифского на территории нынешнего Симферополя», — сообщила И.Шкрибляк.

По ее словам, предположительно, там жили торговцы, которые сбывали сельхозпродукцию, в первую очередь зерно, в обмен на ремесленные товары.

Исследования горного массива Кубалач проводились в 2015-2018, 2021 гг. Поселения на его территории были основаны во II веке до нашей эры и просуществовали 600 лет, до IV века нашей эры.

Керамика из Италии

Наиболее крупное поселение Кубалача расположено на горе Кара-Тау, город был построен по террасному принципу. Площадь составляет от 60 до 90 га. На террасах, возможно, высаживали плодовые деревья, строили дома.

«Было открыто несколько уровней поселенческого комплекса. На самой горе была расположена цитадель с оборонительной стеной. Ниже — поселение со святилищем, некрополь со склепами», — сообщила И.Шкрибляк.

Несмотря на то что археологические памятники окрестностей Кара-Тау подвергались разграблениям в начале 1990-х годов, археологам удалось обнаружить только в святилище более 5 тыс. артефактов: бронзовые и железные фибулы, бусы, наконечники стрел, детали шкатулок, фрагменты терракотовых масок, статуэток и бронзового зеркала, курильницы, монеты.

Наиболее яркой находкой, по словам И.Шкрибляк, оказалась фрагментированная терракотовая маска, изображающая мужское лицо с узкой бородкой и закрученными усами.

Жители города вели оживленную торговлю, что подтверждается предметами не местного производства, в том числе большим количеством импорта из античных городов. Там встречается амфорная тара с черноморского побережья, редкая римская стеклянная посуда, керамические тарелки италийского производства с клеймами мастеров.