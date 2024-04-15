Охотничий домик князя Юсупова продают с молотка

Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя (ДИЗО) объявил аукцион по продаже объекта культурного наследия «Охотничий домик князя Юсупова» общей площадью 274 кв.метра, расположенного на Таврической набережной.

Согласно смете стоимость восстановительных работ исторического здания оценивается в 142,3 млн рублей.

Основание для проведения аукциона послужило распоряжение ДИЗО «О продаже изъятого на основании решения суда объекта культурного наследия регионального значения». Охотничий домик суд вернул в собственность Севастополя без ограничения прав и обременения.

Охотничий домик князя Юсупова был построен в 1900-х годах на западной стороне бухты в Балаклаве и является элементом ее исторического ансамбля. В советские времена здание использовалось для нужд военных. В 2003 году объект продали в частные руки по инициативе Минобороны Украины. В собственность ООО «Золотой Символ» здание отошло в 2005 году.

Еще в 2017 году состояние объекта культурного наследия признавали неудовлетворительным. Тогда эксперты выявили, что здание имеет множественные трещины, в том числе на главном фасаде. Часть внутренних стен разрушена, многие архитектурные и декоративные элементы частично или полностью утрачены.

В общей сложности компания «Золотой Символ» владела объектом более 15 лет и за это время фирма не предприняла никаких мер по его сохранению.

Судебные тяжбы, связанные с судьбой виллы длились достаточно долго, и в декабре 2021 году была поставлена точка — объект был изъят у частной компании и передан в государственную собственность города.

К сожалению, охотничий домик не вошел в проект комплексного развития Балаклавы — яхтенной марины, который был утвержден ранее, чем завершились дела в суде. Здание было было внесено в госреестр и должно было быть передано на содержание какой-либо структуре. Но, по всей видимости, хозяина этому уникальному объекту правительство города не нашло, после чего было принято решение о его продаже с аукциона.