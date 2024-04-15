Клещей больше не возят в Симферополь

В Севастополе открылись две лаборатории по исследованию клещей: на базе городской инфекционной больницы и кожно-венерологического диспансера, сообщил в социальных сетях губернатор Михаил Развожаев.

«Раньше клещей возили на исследования в Симферополь. Не раз видел ваши комментарии о том, что это долго и неудобно. Поэтому поручил Департаменту здравоохранения проработать вопрос о том, чтобы лаборатории, где можно делать такие анализы, появились в Севастополе. Сейчас они уже открыты и работают на базе городской инфекционной больницы и кожно-венерологического диспансера», — написал глава города.

В Севастополе взрослых пациентов с укусом клещей принимают в травмпункте 1-й горбольницы, а детей — в 5-й. Клеща можно отправить на анализ, чтобы установить, был ли он переносчиком инфекции или нет. Самим везти клеща в лабораторию не нужно — это делают исключительно сотрудники травмпунктов, куда пациенты обращаются за помощью. Исследование клещей не входит в медстраховку ОМС, поэтому платное. По словам губернатора, цена на такую услугу в Севастополе дешевле, чем в симферопольской лаборатории или в частных клиниках.

Кроме этого ГБУ «Парки и скверы» и муниципальные администрации уже в конце апреля начнут проводить акарицидную обработку зеленых зон против клещей. В мае и августе будут обработаны особо охраняемые природные территории — природный парк «Максимова дача» и ботанический памятник природы «Ушакова балка». Этот вопрос курирует «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства», — добавил М.Разожаев.

На сайте Первой горбольницы Севастополя в сообщении от 1 июня 2022 года указано, что стоимость оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим от укусов клещей, включая лабораторные исследования, составляет 1436 рублей.