За сбыт наркотиков грозит пожизненный срок

Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Севастополя, который покупал в интернете наркотики, а потом делал закладки. Заодно осудят и его знакомую, которая пыталась помочь приятелю уйти от ответственности.

«Житель Севастополя выполнял функции курьера в интернет-магазине по продаже наркотических средств. Он удаленно закупал крупные партии наркотиков, извлекая их из тайников на территории региона. Мужчина фасовал запрещенное вещество на разовые дозы и раскладывал их в тайники для покупателей, сообщая им после оплаты координаты расположения свертков», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Наркокурьера, фасовщика и наркодилера в одном лице задержали сотрудники УФСБ после получения очередной партии наркотиков — 300 граммов метадона и 35 граммов N-метилэфедрона, что является особо крупным размером. Его знакомая 2004 года рождения хотела помочь другу и попыталась спрятать свертки. Теперь будут судить и ее за укрывательство особо тяжкого преступления. Ей грозит лишение свободы до двух лет.

Тем не менее, силовики нашли наркотики, а также закладки, которые подозреваемый уже разложил по городу. Санкция статьи, возбужденную в отношение наркокурьера, предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.