Выплаты за поврежденное имущество начнутся со следующей недели

Компенсировать ущерб, причиненный личному имуществу в результате ракетной атаки от 22 марта, собираются уже на предстоящей неделе, сообщил первый заместитель губернатора Севастополя Алексей Парикин на заседании правительства 11 апреля.

Он доложил, что комиссия по фиксации ущерба, нанесенного имуществу граждан, большую часть представленных материалов уже проверила, осталось еще 10 материалов.

— В понедельник начнем рассматривать по автотранспортным средствам, этим занимается департамент транспорта. Эксперты должны сделать свою оценку. Денежные средства из городского резервного фонда уже доведены до департамента труда и соцзащиты, сейчас начнем выплаты по принятым комиссией решениям, — сообщил А.Парикин.

По его словам, в течение следующей недели денежные средства начнут приходить получателям. А.Парикин также подтвердил, что в течение ближайшей недели или двух начнут выплачивать деньги и за поврежденный автотранспорт.

На предыдущем заседании правительства Севастополя от 8 апреля было заявлено, что устанавливать пределы финансовой компенсации не будут, с учетом оценки экспертами рыночной стоимости автомобилей ущерб выплатят полностью, исходя из проведенного анализа.

На компенсацию ущерба по повреждению имущества граждан в результате ракетной атаки 23 марта поступило 289 обращений от севастопольцев, из них 216 по недвижимому имуществу и 73 — по автомобилям.