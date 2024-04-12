В основной капитал Севастополя привлекут 100 млрд рублей

Объем инвестиций в основной капитал в Севастополе, как ожидается, перешагнет в 2025 году отметку в 100 млрд рублей. Привлечению инвестиций в экономику города способствует реализация ключевых инвестиционных проектов, сообщили ТАСС в департаменте экономического развития Севастополя.

«Согласно прогнозу, объем инвестиций в основной капитал в 2024 году составит 98,5 — 98,8 млрд рублей, а в 2025 году достигнет 100,5 — 101,3 млрд рублей. Привлечению инвестиций в экономику города Севастополя способствует реализация ключевых инвестиционных проектов в социально-культурной, туристической отрасли, в отраслях сельского хозяйства, информационных технологий, в строительной отрасли, промышленности и инноваций», — сказали в департаменте.

Увеличению объема инвестиций также способствует свободная экономическая зона (СЭЗ), созданная на территории города и Республики Крым в 2015 году. Так, фактический объем капитальных вложений участников в реализацию проектов в Севастополе уже составил почти 17,5 млрд рублей, создано около 15,5 тысяч рабочих мест. Большинство заключенных договоров предполагают реализацию проектов в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, торговле, сфере услуг.