Продолжают сдавать нормативы на значок ГТО

В субботу, 13 апреля на стадионе им.200-летия Севастополя состоится плановый прием нормативов ГТО. Будет бег на длинные дистанции, упражнения на гибкость и поднимание туловища из положения лежа.

Регистрация участников начнется в 8.00, но необходимо заранее подать заявку в центр тестирования, сообщается на сайте «ГТО Севастополь».

Это будет второй прием нормативов во втором квартале 2024 года. До этого, 6 апреля, претенденты на значок ГТО бегали на короткие дистанции, прыгали в длину и сдавали нормативы по силовым упражнениям. Тогда на стадионе им.200-летия Севастополя собралось 50 человек.

ГТО — это федеральная программа в области спорта «Готов к труду и обороне», возрождение советской практики. Чтобы получить «золотой», «серебряный» или «бронзовый» значок, нужно сдать четыре обязательных норматива и еще пять — по выбору. Значок стилизован под многоконечную звезду с изображением бегущего спортсмена на фоне трех разных цветов. Награду утверждают приказом Минспорта, а вручение проходит на торжественной церемонии.

Кстати, в этом году в стране возникла небольшая проблема с выдачей значков из-за увеличения количества их получателей — в 2022 году 1,7 млн человек, а в 2023 году уже 2,6 млн человек по всей стране. Поэтому вручение знаков за последний квартал 2023 года пройдет только в августе 2024 года.

Зачем получать значок ГТО

Абитуриенты, успешно сдавшие ГТО, могут получить от двух до 10 дополнительных баллов при поступлении в вуз. Воспользоваться льготой разрешено даже тем, кто выбрал не связанные со спортом специальности. Решение о том, сколько добавить баллов, принимает вуз. Кроме того, некоторые учебные заведения за значки ГТО платят повышенную стипендию.

Что касается взрослых людей, то работодатели могут поощрять и поддерживать своих сотрудников. Например, выписать внеплановую премию или предоставить лишний выходной на время подготовки и сдачи нормативов. Понятно, что не все работодатели на это пойдут.

А уже с 2025 года россияне со значками ГТО смогут претендовать на специальный налоговый вычет.

Кто может сдать нормативы ГТО

Сдавать нормативы ГТО можно с шести лет, а вот верхней возрастной границы нет. Комплекс ГТО состоит из 18 ступеней, сформированных по возрастам участников. Каждая ступень включает несколько упражнений на выносливость, гибкость, скоростные возможности, координацию.

Для сдачи нормативов комплекса ГТО необходим врачебный допуск. Все потенциальные участники проходят профилактический осмотр или диспансеризацию. К испытаниям допускаются люди с I или II группой здоровья. С III группой здоровья тоже могут разрешить сдавать нормативы, но после дополнительных обследований. При этом сдавать нормативы ГТО при условии допуска могут инвалиды — для них предусмотрен свой регламент.