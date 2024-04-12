Полиция оперативно задержала мужчину, который осквернил Вечный огонь

Свой поступок 36-летний приезжий объяснил тем, что «выпил и в голову стукнуло».

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району Севастополя 12 апреля обратился местный житель с сообщением, что неизвестный мужчина осквернил Вечный огонь у мемориала на пл.Нахимова.

Предварительно установлено, что 36-летний приезжий справил нужду на Вечный огонь у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, тем самым затушив его, и ушел в неизвестном направлении, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ППСП ОМВД России по Ленинскому району, которые благодаря полученным от заявителя приметам, задержали пьяного правонарушителя.

В действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично». Собранные полицейскими материалы будут переданы в Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и Севастополю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.