Перераспределили бюджетные средства для развития транспортной инфраструктуры

Бюджетные средства на 2024 год и плановый период 2025-2026 года перераспределили, чтобы реализовать мероприятия по развитию транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как сообщила 11 апреля на заседании городского правительства заместитель директора департамента — начальник управления финансирования социально-культурной сферы департамента финансов Надежда Матюш, необходимость перераспределить бюджетные ассигнования связана с обеспечением расходов на ремонт и строительство автомобильных дорог.

Деньги нужны на ремонт противообвальной галереи на автомобильной дороге 67 К1, на автомобильных дорог (2024 год), на строительство автомобильной дороги на проспекте Античный (2025 год), на строительство автомобильной дороги к медицинскому кластеру на Фиоленте (2026 год).