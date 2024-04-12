Открыли курсы сестер милосердия

На Северной стороне Севастополя при храме Вознесения Господня проходят курсы сестер милосердия: учат квалифицированному уходу за больными и ранеными. В мае откроется постоянный класс.

— Сестер обучают практическим навыкам ухода за пациентами. Все желающие, кто хочет помогать раненым, тяжелобольным, смогут пройти курсы, работать в госпиталях Севастополя. Договоренность с руководством Минобороны существует. Во всех московских и подмосковных госпиталях работают наши сестры милосердия, которые перед этим прошли подготовку. Мы хотим такой же опыт перенести на крымскую землю, — рассказал главный врач московской больницы Святителя Алексия Алексей Заров, организатор курсов.

В мае церковная больница откроет постоянно действующий, стационарный учебный класс в Севастополе. Для обучения женщины от 18 до 65 лет могут заполнить анкету, выложенную в группе больницы Святителя Алексия ВКонтакте. Запись на курсы — по результатам собеседования. Главные требования: образование не ниже полного среднего, отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья, желание послужить больным. В зачтется в плюс и письменное благословение духовника.

По окончании курсов выдадут свидетельство государственного образца о получении специальности «Младшая медицинская сестра по уходу за больными».

«Группа первого потока состоит из 32 человек, в основном это сестры сестричества милосердия. Предварительно слушатели изучили блок теоретических занятий в онлайн-формате. Обучение проходит в две смены. Вначале проходят теоретические занятия, а затем — практические», — сообщили в общине храма Вознесения Господня.

Сестры милосердия учатся уходу за лежачими пациентами: как их кормить, менять постельное белье, переворачивать, предотвращать пролежни, проводить гигиенические процедуры, а еще — утешать и уметь выслушать. Получив сертификат, сестры милосердия смогут работать в госпиталях, больницах, а также ухаживать за маломобильными пациентами на дому на добровольной основе.

— Младшие медицинские сестры нужны везде, где есть лежачие пациенты. Без таких специально обученных сестер уход в медицинских учреждениях недостаточен, — объяснил А.Заров.

По его словам, учебный центр способствует развитию сестричества. После обучения добровольцев при епархиях созданы сестричества в Горловке, Новоайдаре, Бердянске, Макеевке, Переславле-Залесском и других городах российских городах.

А.Заров также напомнил, что первые русские сестры милосердия появились именно в Севастополе во время Крымской войны. Самой известной сестрой милосердия была Даша Севастопольская. А потом в Крым для ухода за ранеными приехали сестры Крестовоздвиженского общества.